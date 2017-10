Homem fica em estado grave após ser baleado no Jardim Ouro Verde, em Dourados

A vítima foi baleada em um lava-rápido --- (Foto: Adilson Domingos)

Foi baleado com vários tiros na manhã desta quinta-feira (5), Willian Rodrigues Aristimunho, de 27 anos, em um lava-rápido localizado na Rua Cabral, no Jardim Ouro Verde, em Dourados.

Ainda não tem a informação se o homem é proprietário ou funcionário do local. Conforme testemunhas, o suspeito, que estava com um capuz na cabeça, desceu do veículo, se aproximou do estabelecimento e efetuou vários disparos de pistola calibre 380 contra a vítima.

Ainda de acordo com as testemunhas, após o crime, o suspeito saiu correndo, entrou no carro e fugiu.

A vítima foi socorrida e levada por populares ao Hospital da Vida. O estado dele é considerado grave. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e estão se deslocando para o local com a perícia técnica.