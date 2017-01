Homem é preso por ameaçar com arma de fogo e tentar estuprar três mulheres em BONITO

FOTO: POLÍCIA MILITAR

Um homem, de 42 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (05), ao ameaçar com arma de fogo e tentar estuprar três mulheres, na vila Coração, em Bonito. As menores foram acompanhadas pelo Conselho Tutelar, e o autor não teve a identidade revelada pela Polícia.

Segundo informação da Polícia Militar, por volta das 5h30min, a central rádio recebeu uma solicitação alegando que na rua das Magnetitas havia uma concentração de menores e um homem muito alterado, gritando e fazendo algazarras.



Uma das equipes deslocou-se até o local e lá constataram a presença de três mulheres, sendo que apenas uma era maior de idade.



Em relato, as adolescentes alegaram que foram até a casa do autor, de 42 anos, a convite do mesmo, e lá ele passou a fornecer bebidas alcoólicas para elas. Depois que algum tempo, elas tentaram ir embora, mas o autor colocou um obstáculo no portão impedindo a saída delas da casa e dizendo que elas não iriam ir embora de modo algum.



Neste momento, o autor adentrou a residência e voltou com uma arma de fogo ameaçando as mulheres e dizendo que era para todas dormirem ali. Com medo, elas deitaram em um colchão e fingiram que estavam dormindo, foi quando o autor tentou tirar a roupa das vítimas. Neste momento, elas passaram a gritar e tentar fugir.



Como não conseguiu consumar o ato, o autor voltou ao seu quarto e efetuou um disparo com sua arma e veio, novamente, de encontro às vítimas, ameaçando-as com a arma apontada.



Diante dos fatos relatados pelas mulheres, os policiais chamaram o autor para fora da residência e foi dada voz de prisão ao mesmo. Ao ser dado a voz de prisão, o homem ofereceu resistência e passou a ofender os policiais com palavras de xingamento, sendo necessário o uso moderado da força, assim como o uso de algemas para proteger a integridade da equipe PM e do próprio autor.



Foi acionado o conselho tutelar para acompanhar as adolescentes vítimas da tentativa de estupro.



O autor foi preso pelos crimes de estupro na forma tentada, servir bebidas alcoólicas para menores de dezoito anos, ameaça, desacato e resistência à prisão.

A Polícia Militar de Bonito não forneceu a identificação do autor.