Homem é executado com vários tiros em Dourados

Imagem: Osvaldo Duarte

Um homem de 27 anos foi morto com seis tiros por volta das 22h40 do último domingo (22), em Dourados –cidade a 225 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Fabio da Silva Centurião. Ele tinha diversas passagens pela polícia.

Consta no registro da ocorrência que a vítima estava sem documentos pessoais e que uma faca foi encontrada ao lado do corpo. Testemunhas disseram aos policiais que um veículo Gol passou pela vítima e um dos ocupantes fez três disparos. Passados alguns instantes, o carro retornou e mais três tiros foram ouvidos.

Os policiais ouviram a irmã e o cunhado da vítima e eles disseram que não suspeitavam de ninguém.



A família relatou somente que Fabio tinha várias passagens por crimes como tráfico de drogas, furto e homicídio “e ainda vivia no submundo do crime”, conforme o registro.

O caso foi registrado como homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.