Homem é executado com quatro tiros em Dourados

(Foto: Divulgação/Dourados News)

Jeferson da Silva, de 18 anos, o 'Nego Zóio', foi executado na noite desta sexta-feira (15) na Vila Hilda, em Dourados. Ele acabou atingido com quatro tiros por um homem ainda não identificado. Segundo o site Dourados News, o rapaz estava em frente a uma padaria na rua Independência, quando o suspeito efetuou os disparos.

A vítima acabou atingida no rosto, pescoço e duas vezes no tórax. A polícia realiza os levantamentos do fato, que será investigado. Jeferson possui várias passagens por diversos crimes, segundo informações repassadas na cena do crime.