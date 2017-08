Homem é encontrado morto entre colchões em terreno baldio

Homem, ainda sem identificação, foi encontrado morto em terreno no Nashville, em Campo Grande - Foto: Correio do Estado

O corpo de um homem foi encontrado em terreno que fica na Rua Odorico Mendes, no bairro Nashville, em Campo Grande, no começo da noite desta quinta-feira. Uma mulher que mora perto do local, quase esquina com a Avenida Guaicurus, sentiu cheiro forte e ao verificar o terreno encontrou a vítima escondida entre colchões.

Moradores acionaram as Polícias Militar e Civil. A perícia criminal também foi ao local para tentar identificar sinais de violência.

Como o corpo estava em estado de decomposição não foi possível verificar de imediato se a vítima sofreu alguma violência. Equipe da Pax Canaã fez a remoção para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para que haja exame necroscópico.

Como não havia documento perto da vítima, também não foi possível identificá-la. O delegado Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga foi quem assumiu as primeiras investigações do caso. Ele não deu detalhes.]

Moradores relataram que um homem que vivia na rua e sempre passava pela região não era visto há dois dias. Uma das suspeitas é que seja ele que tenha morrido. Ninguém soube apontar o nome.

"Era um morador de rua que a gente sempre via dormindo ali no terreno. Nunca deu problema por aqui", disse uma vizinha de onde o corpo foi encontrado, mas que preferiu não se identificar.