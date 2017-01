Homem é encontrado morto embaixo de cama em bairro de Dourados

(Foto: Sidnei Bronka)

Foi encontrado morto com golpes de faca no pescoço, por volta das 06h30 de hoje (12), Jair Oliveira de Souza, de 42 anos, morador no Parque do Lago.

O crime aconteceu na Rua Perimetral Flor do Cerrado, aos fundos do Estrela Tovi, na região do Jardim Flórida II.

Segundo informações da polícia, moradores que passavam pelo local se depararam com o corpo embaixo de uma cama box. Ao lado do corpo, foi encontrado uma bicicleta.

A Polícia Militar acionou investigadores da Polícia Civil e a perícia técnica. Chegando no local do crime, a perícia constatou que Jair foi assassinado com quatro facadas na garganta e uma na nuca.

A família disse que ontem (11), por volta das 21h, Jair pediu R$ 20,00 para a mãe. A família ainda falou que ele seria dependente de álcool e drogas.

Durante checagem, foi constatado que Jair tinha várias passagens pela polícia por furto e lesão corporal, e que ele já tinha sofrido tentativa de homicídio.

A polícia investiga a possibilidade da morte estar ligada à dívida de drogas.

Vídeo e fotos: Sidnei Bronka