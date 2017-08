FOTO: WHATS / BONITO INFORMA - Homem é encontrado baleado às margens da rodovia em Bonito (MS)

Cleto Crescencio Avalos Almada, de 32 anos, foi encontrado morto, na manhã de ontem (01), às margens da Rodovia MS-178, próximo à entrada do Rio do Peixe, em Bonito.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a vítima estava caída de bruços com várias perfurações na região das costas provocadas por arma de fogo. Ao lado do corpo os policiais encontraram 16 (dezesseis) cápsulas deflagradas de munição cal 9 mm.

Ainda não se sabe quem é o autor e o que motivou o crime.

O caso foi registrado na Depol de Bonito.