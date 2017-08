Homem é cercado por duas duplas de moto e executado no meio da rua

Bombeiros realizam atendimento de vítima logo após ser atingida pelo disparo, nesta tarde (Foto: Adilson Domingos)

Um homem que não teve a identidade revelada morreu após ser baleado ao menos quatro vezes por atiradores em moto na tarde desta terça-feira (22), no Jardim Água Boa (região sul de Dourados).

Segundo testemunhas, quatro homens divididos em duas motos e emparelharam seus veículos com a vítima antes de fazerem os disparos. A vítima chegou a ser socorrida de ambulância a um hospital da cidade, mas em estado grave não resistiu aos ferimentos.



O crime aconteceu na W-11, esquina com a Avenida Rio Brilhante, em uma das regiões mais movimentadas de Dourados. A via é responsável por ligar o bairro ao Centro, na Avenida Coronel Ponciano.



A polícia esteve no local e constatou que os atiradores podem ter usado pistola calibre ponto 380 no crime, de acordo com cápsulas encontradas no chão.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Informações preliminares dão conta que a vítima fatal possuía passagens anteriores pela polícia.