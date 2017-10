Homem é atacado por touro em fúria ao fazer procedimento de cura no animal em Glória de Dourados

Há poucos dias, a equipe do Regiaonline encontrou-se com um homem, residente na 7ª linha, no município de Glória de Dourados. O mesmo apresentava arranhões por todo o corpo, com mais incidência nos braços e na região femoral.

O cidadão nos relatou que havia sofrido um ataque frontal de um touro, que se encontrava na sua propriedade. segundo ele, o animal havia sido castrado, portanto se encontrava em fúria.

Porém, por ser proprietário do animal, o homem resolveu realizar um procedimento de cura no bovino, quando foi surpreendido pelo animal em fúria.

Com os chifres, o touro atingiu o cidadão, provocando lesões, arranhões e hematomas no corpo do dono. Ele só conseguiu escapar do animal, quando utilizou suas mãos para atingir os olhos do touro, uma distração eficaz para sua fuga.

A vítima se dirigiu para o hospital Maternidade de Glória de Dourados, para curar seus ferimentos. Segundo o médico, foi muita sorte o chifre do touro não ter atingido a artéria femoral, mas a proximidade do ferimento só realça o relato de que o homem sobreviveu por um verdadeiro “milagre”.