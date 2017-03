FÁTIMA DO SUL - Foi acionada na tarde deste sábado (04), a Corporação dos Bombeiros, para atender uma ocorrência no Rio Dourados em Fátima do Sul, de um suposto afogamento, já identificado pelos Bombeiros que trabalham nas buscas.

Os Bombeiros pararam as buscas agora a pouco, e retornarão na manhã deste domingo (05).

Em instantes mais informações.