Homem de Dourados se envolve em grave acidente na MS-276

Na manhã deste sábado (07), por volta das 05h30, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) de Vila Amandina, em Ivinhema, atendeu um acidente de trânsito na altura do quilômetro 94 da rodovia MS-276. Um veículo Fiat Uno, com placas de Dourados, se chocou contra uma carreta com placas de Caarapó.

O Uno, que era conduzido por um homem de 32 anos, tendo como passageiro um adolescente de 17 anos, seguia sentido Deodápolis a Ivinhema, quando em determinado momento, o condutor perdeu o controle da direção. O carro então colidiu em uma das rodas da carreta, que trafegava no sentido contrário.

Devido à violência do choque, o Fiat Uno ficou completamente danificado. Seu condutor, que é natural de Nova Andradina, mas que mora atualmente em Dourados, sofreu uma fratura na região do fêmur, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal de Ivinhema.

Até o fechamento da matéria, a informação é de que tanto o passageiro do Fiat Uno, quanto o condutor da carreta não teriam sofrido ferimentos.