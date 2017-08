Homem acaba esfaqueado após brigar com mulher por Facebook

FOTO: TOP MÍDIA NEWS

Uma briga que começou por causa do Facebook deixou um homem de 22 anos esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (28), em Campo Grande. A vítima procurou a delegacia após ter sido atingida pelo golpe de faca desferido pela esposa.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem contou que a esposa teria ingerido bebida alcoólica durante a tarde de ontem. Na casa, o casal iniciou uma discussão causada por ciúmes envolvendo o Facebook.

Irritado, a vítima saiu de dentro casa, mas permaneceu no terreno da residência. Quando o homem se aproximou de uma janela, a mulher desferiu um golpe no pulso do marido usando uma faca de açougueiro.

A vítima precisou ser encaminhada para a Santa Casa, mas não deseja representar contra a suspeita.O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.