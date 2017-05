Hoje tem show nacional ‘Tributo ao Chico Rey’ com o Cantor Paraná na Expoad em Deodápolis

FOTO: DIVULGAÇÃO

Deodápolis neste sábado completará 41 anos de emancipação politica administrativa. Ontem, quinta feira, aconteceu à abertura oficial. Na arena de rodeios, diversas autoridades foram recepcionadas pelo Prefeito Valdir Sartor, entre estes o Deputado Estadual João Grandão. O rodeio profissional em touros teve inicio com a apresentação da Banda Marcial Cristo Redentor destacando a valorização da cultura no município. No primeiro dia de festa os shows foram abertos por artistas regionais e pratas da casa. Se apresentaram no palco o Grupo Akazzo no Pagode, a dupla Elvis e Junior e a cantora Ana Karla.

Hoje, sexta (12) as festividades continuam. Na arena de rodeios ocorre o rodeio em touros profissional. Na arena de shows, logo após o rodeio, haverá show nacional que marcará a noite desta sexta. A população poderá curtir de graça o show ‘Tributo ao Chico Rey’ com o cantor Paraná. Toda a estrutura do local dos shows é coberta.

Neste ano a APAE é a realizadora da 22ª Expoad. A Prefeitura Municipal participa das festividades com o apoio cedendo o Parque de Exposições e os shows gratuitos da quinta e sexta proporcionados diante de um convênio firmado com o Governo do Estado através da Fundação de Cultura.