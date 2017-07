Hoje é o dia do ‘Amigo’ e a psicóloga Iara Daiana fala sobre a importância da amizade para todos

FOTO: DIVULGAÇÃO

Neste dia 20 de julho se comemora o dia dos amigos, assim a psicóloga Iara Daiana fala sobre a importância da amizade em nossas vidas. Segundo o dicionário Aurélio, “Amigo é uma pessoa a quem está ligado por uma afeição recíproca”, sendo que não a uma definição global para o termo.

No entanto amizade e um dos principais relacionamentos na vida de uma pessoa, sendo este pessoal e privado, que propicia desenvolvimento social, emocional e cognitivo.

Todos temos amigos ou, no mínimo, já tivemos algum. Amizade é um dos primeiros relacionamentos que mandemos fora do ciclo familiar, desde pequenos fazemos amigos, crescemos com os amigos, conhecemos novos amigos.

Segundo Vygotsky a amizade é uma forma privilégiada de socializar sendo está socialização a base do desenvolvimento humano, podemos dizer ainda que está relação contribuí para a construção da própria identidade, das ideias e valores, sendo estes fundamentais.

A presença de um bom amigo faz que nos sentirmos melhor, assim podemos dizer que ter amigos nos faz mais fortes, pois a importância de “ter” e “ser amigo vai além de uma boa companhia, ela interfere diretamente com a nossa saúde e bem estar. Em diversos estudos, fica comprovado que sentimentos de afeto podem elevar as defesas do organismo, e a sua falta pode diminuir essas defesas.

“Fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer sempre a verdade quando for preciso. E com confiança no que diz”. Carlos Drummond de Andrade