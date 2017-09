Hidroginástica é um diferencial para incentivar a prática de exercícios físicos aos idosos em Jateí

No município de Jateí incentivando a prática de exercícios físicos para a turma da melhor idade, os integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Idoso (SCFVI) participam com frequência de encontros de hidroginásticas, através da Secretaria de Assistência Social e parceria com a Saúde.

A hidroginástica, malhação dentro da água faz massagem na musculatura, alivia as tensões, relaxa o corpo, elimina o stress e o cansaço do dia a dia. Com acompanhamento dos profissionais de educação física Ezequiel de Freitas e Rosangela Dias, as aulas são realizadas todas as terças e quintas-feiras para os homens e mulheres em horários diferenciados, já no distrito de Nova Esperança as quartas-feiras. “A prática de exercícios é sempre bem vinda, mas nesta fase da vida além de melhorar a força física do idoso, auxilia para o bom desenvolvimento da saúde mental, reduz ansiedade, insônia e depressão, ajudando a controlar o estresse” explica os profissionais, que diariamente acompanham as atividades físicas realizadas no serviço.

O prefeito Eraldo Jorge Leite através da Secretaria de Assistência Social com a gestora Antonia Marcilia Lacerda tem disponibilizado melhores condições, assim retornando as aulas de hidroginástica, exercícios considerados realmente necessários para a terceira idade, eleva a autoestima proporcionando muita alegria. “Hidroginástica é uma das atividades mais atrativas para os idosos, pois além de melhorias notáveis na saúde com a prática do exercício, os participantes se divertem” explica Antonia.

O SCFV encontra-se na coordenação Gerente Municipal de Ação Comunitária Julia Amorim da Silva Cunha com orientação social Miuquia Pedroso (sede), na qual garantem que diversas ações no decorrer do ano são desenvolvidas com a intenção de fazer sempre o melhor para os participantes.