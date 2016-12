Hélio Sato e Marquinhos do Dedé anunciam asfalto já liberado para distrito de São José em VICENTINA

Prefeito Hélio Sato e Prefeito Eleito “Marquinhos do Dedé” no gabinete anunciam asfalto

O Prefeito Municipal de Vicentina, Hélio Toshiiti Sato (PR) juntamente com o Prefeito Eleito Marcos Benedetti Hermenegildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB) já diplomado e que assumi a gestão no dia 01 de janeiro de 2017, visitaram na semana que passou o Distrito de São José, mais especificamente as ruas que receberão pavimentação asfáltica.

Essa pavimentação será realizada através de Emenda Parlamentar oriunda de 2014 disponibilizada pelo ex-senador Delcídio do Amaral (PT) que visa: pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária e conta com 50 % (cinquenta por cento) dos recursos liberados.

A Emenda Parlamentar está liberada na Caixa Econômica Federal/Programas Sociais, sob número de convênio 806235/2014, pelo Ministério das Cidades para Pavimentação no valor de R$ 493.100,00 (quatrocentos e noventa e três mil e cem reais), com uma contrapartida da Prefeitura Municipal de Vicentina no valor de R$ 46.557,28 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), do recurso federal encontra-se liberado para execução da obra R$ 246.550,00 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais) totalizando 50 % (cinquenta por cento) dos recursos que serão liberados.

A ordem de serviço ficará a cargo do Prefeito Eleito e diplomado Marcos Benedetti Hermenegildo “Marquinhos do Dedé”, que iniciará sua gestão com uma boa herança da atual gestão.

Os Distritos de Vicentina receberam uma atenção especial da atual gestão, foram feitas obras de pavimentação asfáltica em Vila Rica e agora São José, demonstrando o quanto é importante o desenvolvimento daquelas localidades possibilitando aos moradores mais conforto nos dias chuvosos e consequentemente menos poeira nos dias secos, além de diminuir a proliferação de vírus e bactérias melhorando consideravelmente a saúde pública. “A minha intenção era iniciar a obra de drenagem e pavimentação asfáltica ainda este ano, como é final de ano e a empresa vencedora da licitação concedeu férias coletivas aos funcionários, desta forma, a ordem de serviço da obra, fica para o prefeito eleito Marquinhos do Dedé”. Justificou Sato.

“Não canso em falar da satisfação de ter sido prefeito de Vicentina por esses quatro anos, onde conseguimos vários avanços, asfaltamos várias ruas o que possibilita num futuro próximo a Vicentina 100 % (cem por cento) asfaltada que é um sonho de todos. Passamos por momentos difíceis, enfrentando a atual crise, mas em paz por ter na medida do possível contribuído para o desenvolvimento desta cidade pujante que tem muito a ser conquistado, uma cidade que caminha com próprias pernas com um índice de desemprego baixo, lugar especial para se viver. Obrigado povo vicentinense por possibilitar que eu fizesse parte dessa história. ” Agradeceu Hélio Sato.