Hélio Sato acompanha pavimentação asfáltica em ruas de dois setores da cidade em VICENTINA

O prefeito municipal de Vicentina - MS, Hélio Toshiiti Sato (PR), acompanhou nesta semana passada, a pavimentação asfáltica em ruas de dois setores da cidade, um próximo ao Hospital Municipal Maria dos Santos Bastos região central e outro próximo a Mata do Tasso (algumas ruas dos Conjuntos Habitacionais Sonho do Meu Pai 1 e 2), fazendo parte de um conjunto de melhoramentos públicos urbanos oferecendo aos moradores o desenvolvimento da área que vivem.

A execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) está sendo possível através de Emenda Parlamentar destinada ao município pelo deputado federal Geraldo Resende (PSDB). O convênio nº 791347/2013 firmado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura Municipal de Vicentina - MS num valor global de R$ 529.759,85 ( quinhentos e vinte nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), o valor dos recursos federais são R$ 443.650,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais) e contrapartida da Prefeitura de R$ 86.109,85 (oitenta e seis mil, cento e nove reais e oitenta e cinco centavos), compondo o valor global da obra.

Os recursos federais estão sendo depositados na Caixa Econômica Federal e até o momento foram depositados 50 % (cinquenta por cento) está previsto no projeto que além da pavimentação também serão realizados serviços de calçamento. Próximo ao Hospital foram contempladas parte das ruas Weimar Gonçalves Torres e Rua A. Na mata do Tasso, parte das ruas Hannay Yasunaka, Lucas Mamédio do Nascimento, Projetada B, Minervino Ribeiro de Souza e Projetada A.

“Os projetos de pavimentação são eficientes para a correta utilização da urbanização de uma cidade solucionando vários problemas, inclusive de saúde pública além do desenvolvimento global de uma região, devolvendo a mobilidade em dias chuvosos, dando conforto aos moradores da localidade melhorando sua qualidade de vida consolidando seu desenvolvimento socioeconômico. ” Afirmou Sato.