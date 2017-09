Grupo Favo de Mel nesta sexta feira, 22, no Bar do Gerson de Fátima do Sul

Fotos: Facebook

Como ja se tornou tradicional, a sexta feira é o dia de curtir um som ao vivo no Bar do Gerson, com o Grupo de músicas regionais "Favo de Mel".

O Bar do Gerson, que fica na Vila Educacional, próximo a Capela Jardim das Orquídeas, tem aquela bebida gelada, refrigerantes, churrasquinho, cachorro quente e salgados.

O Grupo Favo de Mel que é comandado pelo amigo "Lau", toca músicas regionais que já agradou a todos frequentadores daquele comércio.

O proprietário Gerson, disse a reportagem do Fatima News que as pessoas que ali frequentam já se tornaram uma grande familia, que procuram se divertirem, num ambiente muito sadio, com muito respeito.

O grupo é formado por vários músicos que tocam Sanfona, violão, pandeiro e triangulo.

Todos estão convidados a comparecerem a partir das 19:00 horas.