Grupo de mulheres ‘Amigas Top’ animam Natal de crianças menos favorecidas em FÁTIMA DO SUL

FOTO: RICARDO CESARE - Grupo de mulheres ‘Amigas Top’ animam Natal de crianças menos favorecidas

Um grupo de mulheres voluntárias denominado “Amigas Top” fizeram a entrega de centenas de brinquedos às crianças menos favorecidas em Fátima do Sul.

As entregas ocorreram nos dias 23 e 26 de dezembro nos bairros Jardim Brasilândia, Nossa Senhora dos Navegantes, Jardim Paraiso, Jardim Tatiane e Katira, esses dois últimos nas ruas que fazem divisa com o Rio Dourados.

Vale ressaltar que esse evento só foi possível graças a união e a determinação de várias mulheres guerreiras que se uniram e idealizaram há alguns anos esse tipo de realização, contando para isso com doações pessoais, realização de bazares da pechincha entre outros meios de arrecadar fundos para a aquisição de brinquedos para distribuição para crianças cujas famílias vivem em situação menos favorável em nosso município.

“Infelizmente somos um pouco mais de uma dezena de voluntárias, todas exercemos nossas profissões e nossas atividades domésticas, falta tempo mas não falta coragem e determinação. Nosso objetivo é no decorrer dos próximos anos poder atender a todas as crianças do município. Sonhamos com uma Fátima do Sul mais inclusiva, onde haja possibilidade a todas as famílias terem uma vida digna com mais oportunidades de emprego e renda a todos”, disseram.

“Queremos agradecer a todos que, de forma direta e indireta, contribuíram para que esse evento fosse realizado e agradecemos primeiramente a Deus e a nossos familiares e amigos que nos apoiam nessa empreitada”.