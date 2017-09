FOTO: DEMERVAL NOGUEIRA / ASSESSORIA - Grupo de Dança Salute reivindica apoio do Legislativo em Glória de Dourados

Na sessão do Poder Legislativo gloriadouradense realizada no último dia 25, no final da

sessão, os vereadores a pedido do presidente da Câmara Municipal, vereador Milton Cesar

Gomes, mantiveram uma reunião com parte dos integrantes do Grupo de Dança Salute,

representado pela coordenadora, professora Odete Alves, considerada pelos alunos do grupo

como uma espécie de “mãe”, e também pelo diretor do grupo Rodrigo Guidorize.

A procura pelos legisladores teve por finalidade pedir apoio logístico, tendo em vista

que o Grupo de Dança Salute não disponibiliza de recursos para exercer suas atividades com

precisão e também em suas apresentações fora do município. O Salute foi criado há alguns

anos e já fez diversas apresentações locais e também fora do município e, é parte integrante

da nossa cultura.

Durante a reunião mantida com a edilidade, a professora Odete Alves esclareceu

detalhadamente a situação do grupo de dança que agrega 80 jovens em seu elenco. Explicou

que são estudantes, e que, para permanecer no “cast” necessita de bom rendimento em seus

estabelecimentos de ensino. “Nosso objetivo é alavancarmos recursos para que o grupo possa

crescer e multiplicar o número de participantes e, desta forma, dando novos ares à cultura do

nosso município”, disse Alves.

Odete Alves ainda fez questão de dimensionar o trabalho realizado, os ensaios que são

realizados na sede da Guarda Mirim e a ação benéfica que influenciam os jovens a vivenciarem

novos ares. “Enquanto a juventude se volta para os programas sociais, se distanciam das

drogas e dos narguilés”, disse Odete Alves salientando ainda, “nós precisamos de recursos

financeiros para adquirir uma caixa de som amplificada. Essa é a nossa primeira real

necessidade”.

Os vereadores ouviram atentamente e também emitiram suas opiniões com relação à

importância do Grupo de Dança Salute. Todos foram unânimes em apoiar essa nobre arte e

elogiaram o trabalho que vem sendo realizado por todos os participantes alegando que a

nossa cultura deve ser tratada sempre com carinho e dedicação, e que é necessário o apoio

dos poderes constituídos, mesmo porque a cultura faz parte da nossa história, nossa vida, do

nosso cotidiano.

Finalizando a reunião, o vereador Carmo Felismino da Silva, o Sacolão, se manifestou

particularmente e repassou dos seus próprios recursos, uma quantia em moeda corrente para

que os dirigentes do grupo adquira a caixa de som amplificada. Sacolão fez questão de

repassar os recursos em nome dos demais vereadores.

O diretor do Grupo de Dança Salute, Rodrigo Guidorize salientou, “em nome de todos

os componentes do grupo eu agradeço a todos os vereadores que compõem este Poder

Constituído, pela recepção, carinho, compreensão e pelo apoio financeiro que será de grande