Grupo de amigos realiza confraternização do Cartola FC e premia ganhadores em FÁTIMA DO SUL

Em clima de muita descontração e alegria, o grupo de amigos da Liga Champions Brothers de Fátima do Sul, realizaram na noite de quarta-feira (21), uma confraternização para premiar os melhores da disputa do Cartola Futebol Clube 2016.

O Cartola FC é um jogo, que deixa os torcedores muito mais próximos da função de técnico e de diretor de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro.

O cartoleiro tem como missão escalar seu time a cada rodada do Campeonato Brasileiro, sendo assim a Liga CB FDSUL reuniu 15 amigos para uma disputa.

Por meio de um grupo criado no Whatsapp e pelo Aplicativo Cartola FC, os amigos acompanharam a pontuação e colocação de cada cartoleiro.

Nesta edição foram premiados do 1º ao 4º lugar e o vencedor da disputa com a maior pontuação foi Vitor Dalan, que levou para casa troféu, a camisa oficial do seu time e R$ 250,00 reais.

Vitor liderou os dois turnos da disputa usando a frase “Siga o líder seus fracos ”, que acabou virando um bordão entre os amigos.

Ainda foram premiados, os quatro últimos com uma medalha de lanterna da competição e todos os integrantes foram presenteados com a camisa oficial da Liga.

Segundo a diretoria da Liga CB FDSUL, comanda por João Paulo dos Santos e Jefferson Duarte, a intenção é dar continuidade na disputa em 2017, que contará com a participação de novos amigos.

A Liga que teve início com 10 participantes estendendo ao final para 15 foi criada em março de 2016 pelo Presidente João Paulo dos Santos e o Vice-Presidente Jefferson Duarte, que durante uma conversa sobre a rodada do brasileirão decidiram criar uma liga para Fátima do Sul.

João Paulo e Jefferson Duarte ainda ressaltaram, que a Liga foi criada com intuito de unir os amigos amantes do futebol, mantendo uma disputa saudável e com muita diversão entre todos.