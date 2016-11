Grupo de amigos do Futsal H.D.F.C. comemora 16 anos de fundação em FÁTIMA DO SUL

Fundado em setembro de 2000 para juntar e fortalecer os laços de amizade e de desporto, a família do popular “Horário do Delson Futebol Clube- H.D.F. C.” – grupo de amigos que praticam o futsal, celebraram seus 16 anos de fundação neste último domingo na chácara do Jânio em Fátima do Sul. Não menos importante, o grupo é composto por amigos que se reúnem duas vezes semanalmente já há 16 anos para a prática do futsal.

“É muito importante o dia de hoje, pois os amigos e familiares se reuniram neste domingo para relembrar o passado, festejar o presente e projetar o nosso futuro, buscando unir a prática desportiva e saudável aliada aos laços de amizade. Que continuemos sempre assim, e que não pare por aqui, pois no próximo ano será a festa de 17 anos – e que venham outros trinta! Obrigado a Deus e a cada um de vocês por fazerem parte dessa família e que o desporto e a amizade prevaleçam sempre.” – salientaram os integrantes da comissão - Delson e Ivan.

Nesta, foi oferecido um churrasco para todos os jogadores – com direito a farda completa comemorativa de 16 anos para cada atleta além da realização de um bingo recreativo.

Registramos aqui os agradecimentos para com toda a organização e àqueles que colaboraram com mais esse evento: Bebidas Favo de Mel – Jairo Fernandes – Nical Materiais de construção – Premium Mármores – Marcos Box, Boca Oca e Fátima News.