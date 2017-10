Grupo armado sequestra casal, mulher foge por mata e homem está desaparecido

Imagem midiamax

Uma mulher de 38 anos e um homem de 44 foram vítimas de um sequestro na tarde deste sábado (22), na zona rural de Campo Grande, próximo à BR-262. Seis homens armados teriam abordado e agredido o casal. A mulher conseguiu fugir pela mata, mas o marido segue desaparecido.

De acordo com registro da ocorrência, os dois seguiam em uma estrada vicinal a caminho de uma fazenda onde haviam trabalhado recentemente. Por volta das 14h30, ambos teriam sido surpreendidos por quatro homens armados em uma caminhonete prata.

A mulher conta que ela e o marido foram colocados na carroceria do veículo e agredidos pelo grupo com chutes e coronhadas. Pouco tempo depois, mais dois homens em um trator, também armados, chegaram ao local e continuaram as agressões.

Segundo os relatos da vítima, ela conseguiu fugir dos seis homens pulando para a mata e se escondendo em um riacho. A mulher conseguiu fugir até a fazenda do ex-patrão e pediu ajuda para o dono da propriedade, que a levou até um acampamento localizado na BR-262. Antes de ser levada para chamar socorro, ela trocou as roupas sujas.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, mas não encontrou o marido da vítima, que continua desaparecido. Ainda segundo o registro policial, equipe do Garras (Delegacia Especializada na Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) foi acionada e deve apurar o caso.