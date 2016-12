Grupo armado roubou moto na madrugada de sábado em DEODÁPOLIS

Por volta das 05hs50min deste sábado (10), a PM de Deodápolis foi acionada via 190 por um homem que relatou ter sido vitima de assalto. O homem informou que a sua motocicleta foi roubada por um grupo armado. No relato da vitima, o mesmo disse que um veiculo de cor azul com quatro ou cinto ocupantes se aproximou e em seguida um dos ocupantes desceu armado e anunciou o assalto.



A vitima não soube dizer qual o modelo do veiculo. Após roubar a moto CG 125CC ano 2003 de cor azul e placa HSQ 7333 de Glória de Dourados, os autores seguiram para Glória de Dourados. A PM realizou diligencias pelas vias rurais do município e informou o fato para ouras áreas do 16 BPM, porém até o fechamento desta matéria a moto não foi localizada.



A ocorrência foi encaminhada a Delpol para o setor de investigação.