Grave acidente deixa moto totalmente destruída e casal com várias fraturas em DEODÁPOLIS

FOTOS: Eliton Santos / Impacto News

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo entre o distrito de Lagoa Bonita e Deodápolis mais precisamente em um curva. Segundo informações, a moto com placas E0I 3679 de Batayporã seguia no sentido a Deodápolis.

Do lado contrário da pista um caminhão com placas BWM - 1061 de Douradina estava vindo de Ivinhema e seguia para Dourados. O destino da moto não foi confirmado. Na moto estava um casal. Com o impacto o homem e a mulher tiveram multiplas fraturas.

Socorridas as vitimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Cristo Rei. Pouco tempo depois, o jornal IMPACTONEWS recebeu a informação de que o homem teria vindo a óbito. Já a mulher foi levada para Dourados em vaga zero. O estado dela é grave. Os nomes das vitimas ainda não foram divulgados.