Governo do Estado inicia projeto para recapeamento da entrada de BONITO

A entrada da cidade de Bonito, conhecida mundialmente pela prática do Turismo Sustentável, deve ganhar um asfalto a altura de sua importância no próximo ano. A informação é da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e prevê o recapeamento da MS-178 no trecho de 12 quilômetros, entre o entroncamento do Aeroporto Municipal até a entrada do município.

Conforme a secretaria, a obra está em fase de elaboração do projeto e a empresa contratada recebeu o valor de R$ 78,7 mil para entregar o material até janeiro. A partir daí deve ser lançada uma nova licitação para execução da obra, ainda sem data prevista.

A primeira discussão sobre assuntou aconteceu em novembro, quando o governador Reinaldo Azambuja e o ministro do Turismo Marx Beltrão participaram de uma reunião com trade turístico de Bonito para debater medidas de incentivo e desenvolvimento.

Na ocasião, ambos sobrevoaram o Balneário Municipal e os trechos da MS-178, na Estrada do Curê e a MS-382, entre a entrada da Gruta Lago Azul até a Nascente do Córrego Serradinho, que já estão recebendo obras de pavimentação. As duas obras haviam sido lançadas em 2013, mas ficaram paralisadas pela falta de liberação de recursos federais.

Após o voo o governador sugeriu ao ministro que fosse feita parceira para recapeamento da entrada da cidade devido às péssimas condições do asfalto.