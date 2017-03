Governo do Estado através da AGEHAB entrega hoje 22 casas populares em FÁTIMA DO SUL

FOTO: WASHINGTON LIMA / FÁTIMA EM DIA - Governo do Estado através da AGEHAB entrega hoje 22 casas populares

As primeiras unidades habitacionais do Programa Habitacional Financiado e Subsidiado do governo do Estado serão entregues nesta segunda-feira (27), em Fátima do Sul. A solenidade está prevista para acontecer às 15 horas no Residencial Jardim dos Ipês, localizado na Rua Presidente Vargas com a Rua Projetada 08.

O evento conta com a participação da diretora presidente da AGEHAB Maria do Carmo Avesani Lopez, da prefeita de Fátima do Sul, Ilda Salgado Machado, do presidente da Coophaf, Paulo Cesar Farias, dos representantes da Caixa Econômica Federal e demais autoridades.

Para a seleção deste empreendimento, a AGEHAB disponibilizou para a entidade Coophaf o espaço físico e o sistema online de seleção. E todo o processo de seleção contou com a participação da Prefeitura e da equipe social da AGEHAB, porém, toda análise documental das famílias foi realizada pela Caixa Econômica Federal.

O empreendimento foi construído através do Programa Habitacional Financiado e Subsidiado com recursos do FGTS do Programa Carta de Crédito Associativo, uma parceria entre o governo do Estado, União e Município. O Programa visa atender famílias com renda familiar de R$ 1.300,00 a R$ 3.520,00 e que tenham interesse e capacidade de financiar a sua moradia em até 30% da renda.

Com a doação do terreno realizada pelo Município foi possível a concretização do sonho da casa própria de 22 famílias, na qual obtiveram do governo do Estado o subsídio no valor total de R$ 95.811,05, bem como o recurso financeiro do governo Federal no valor total de R$ 1.529.000,00. Cada casa a ser entregue possui mais de quarenta e dois metros quadrados, distribuídos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Anterior a este programa, as famílias de renda salarial de R$ 1.800,00 a R$ 2.350,00 não tinham oportunidade de financiar a própria moradia, uma vez que se enquadram no Faixa 1,5. E mesmo com os programas federais disponíveis essas famílias não eram atendidas, pois estes programas são destinados para as famílias que possuem renda baixa, ou seja, Faixa 1 (salário até R$ 1.800,00).

Hoje, com o apoio do governo do Estado, o financiamento da casa própria para as famílias pertencentes ao Faixa 1,5 se tornou possível. Em Fátima do Sul a renda familiar dos beneficiados está entre R$ 1.300,00 a R$ 2.200,00 e as mesmas puderam utilizar o recurso do FGTS mais o aporte financeiro do governo do Estado, podendo, portanto, financiar a própria moradia.