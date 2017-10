Governo do Estado abre inscrição de processo seletivo para área de educação

Imagem google

A Secretaria Estadual de Educação publicou edital do PSS (Processo Seletivo Simplificado) na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 04, para a contratação de voluntários por tempo determinado de oito meses nas funções de alfabetizadores, coordenadores de turmas e tradutores-intérpretes de LBS (Língua Brasileira de Sinais). As inscrições poderão ser feitas entre 09 e 13 deste mês.

De acordo com o edital, os voluntários aprovados vão receber bolsas pagas pelo Governo do Estado por 10 horas de trabalho semanais. Na função de Alfabetizador, a bolsa será de R$ 400 por turma ou R$ 600 no caso de duas turmas, e R$ 500 por turma caso atue em apenas uma turma ativa formada por população carcerária por por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, ou R$ 750 se atuar em duas turmas socioeducativas.

Para Coordenador de Turmas, a bolsa será de R$ 600 se responsável por número de cinco a nove turmas ativas, ou R$ 800 caso atue em cinco a nove turmas ativas, sendo pelo menos duas formadas por população carcerária ou por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Já para a função de Tradutor-Intérprete de Libras, a bolsa será de R$ 400 por turma ou R$ 600 no caso de atuar em duas turmas.

Ainda de acordo com o edital, as bolsas serão pagas diretamente ao beneficiário por meio de cartão magnético emitido pelo Banco do Brasil em favor do bolsinhas, conforme determina o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edcação).

O cadastro e o modelo de currículo estarão disponíveis no site da Secretaria Estadual de Educação – www.sed.ms.gov.br - a partir da próxima segunda-feira, 09. As inscrições poderão ser encaminhadas via Correios ou entregues na Coordenadoria de Políticas para o Ensino Fundamental, localizado na Avenida Poeta Manoel de Barros, s/n, Bloco V, bairro Parque dos Poderes, em Campo Grande.