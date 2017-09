Governo divulga gabarito preliminar das provas para escrivão e investigador

Reinaldo Azambuja (imagem google)

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou o gabarito preliminar da prova para as funções de escrivão e investigador do Concurso Público da Polícia Civil. O edital está na página 5 do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, dia 20.

Trata-se do resultado das provas objetivas que foram aplicadas no domingo, dia 17. O concorrente pode apresentar recurso contra a opção correta que consta no gabarito a partir de hoje até às 17 horas de quinta-feira, dia 21. O recurso pode ser protocolado no www.fapems.org.br, acessando a área do candidato.

Números

Dos 28.502 inscritos na disputa pelas vagas de investigador e escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, 5.797 pessoas faltaram e 22 foram eliminadas por estarem com os celulares ligados durante a prova. Com as abstenções, a concorrência para o cargo de investigador passou de 205 para 160 candidatos para cada uma das 80 vagas. Eram 16.469 inscritos e 3.623 faltaram.

Já para a função de escrivão, a proporção passou de 120 para 99 candidatos por vagas. Eram 12.033 inscrições, mas 2.045 faltaram.