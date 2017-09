Governo autoriza abertura de seleção interna para cabos e sargentos da PM

Imagem google

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) autorizou a abertura de processo seletivo interno para os cargos de cabo e sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. A autorização foi publicada na página 3 do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (22).

São 340 vagas para o Curso de Formação de Cabos e os inscritos serão selecionados pelo critério de antiguidade. As 300 vagas do Curso de Formação de Sargentos também serão preenchidas pelos soldados mais antigos na corporação.

O Comando da PM fica responsável por organizar o processo seletivo.

