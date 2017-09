Governo abre processo seletivo simplificado para contratar 40 servidores com vaga em Fátima do Sul

O governo do Estado vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 40 servidores para o Instituto de Identificação Gonçalo Pereira e seus postos de atendimento em todo o Estado.

O Instituto é o responsável por expedir o RG (Registro Geral) em todo o Estado e, atualmente, a falta de pessoal tem provocado uma longa espera para a primeira ou segunda via da cédula de identidade.

O Processo Seletivo Simplificado vai oferecer vagas para a função de Assistente de Nível Médio com carga horária de 36 horas semanais e remuneração bruta de R$1.350,00. A seleção envolverá as seguintes etapas: inscrição; avaliação curricular; avaliação social e entrevista pessoal.

Os selecionados vão administrar e executar as demandas técnico-administrativas. Para se inscrever o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.sejusp.ms.gov.br, durante o período de 4 até 11 de setembro de 2017, preencher todos os itens do o formulário de inscrição, imprimir, assinar e anexar cópia dos documentos abaixo listados e entregá-los na sede da Sejusp.

No formulário de inscrição o candidato deverá assinalar a cidade onde pretende ser contratado e será obrigatório comprovar que reside na mesma localidade. Serão convocados para a Entrevista Pessoal, mediante edital específico, os candidatos que tiveram seus currículos avaliados com maior pontuação de acordo com os quantitativos especificados por cidade.

As entrevistas serão realizadas apenas em Campo Grande. No total, são 40 vagas no Estado, sendo a maioria (24 vagas) para a Capital. O candidato selecionado será contratado, por prazo determinado, de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Demora

A falta de pessoal tem provocada uma longa espera para que busca a primeira ou segunda via do RG (Registro Geral) em Mato Grosso do Sul. Quem tentar expedir o documento hoje, só vai marcar para daqui a três meses, e assim por diante.

O governo do Estado atribuiu o problema ao aumento de solicitações de aposentadoria de servidores, por causa da Reforma da Previdência. De acordo com o Instituto Previdenciário, 60% das solicitações são para emissão da primeira via do documento e 40% para segunda via ou alteração de dados. Somente no mês de agosto ocorreu a emissão de aproximadamente 13 mil RG’s, uma média 600 cédulas de identidades por dia.

Confira o edital na página 2 do DOE (Diário Oficial do Estado).