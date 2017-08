Governador Reinaldo mantém compromisso e Polo Industrial está em fase final em Fátima do Sul

FOTO: JUNIOR VASCONCELOS / DRONE - Governador mantém compromisso e Polo Industrial está em fase final em Fátima do Sul

FÁTIMA DO SUL – O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), vem mantendo os compromissos firmados com o município de Fátima do Sul, desde que assumiu o governo do Estado, exemplo disso, é a construção do tão sonhado Polo Industrial, que já está pronto para sua inauguração.

A terraplanagem da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Polo Industrial, teve um investimento total de R$ 2.034.000,00 (Dois milhões e 34 mil reais), e esta sendo entregue dentro do prazo determinado por decreto da ordem de serviço por ele assinado em Fátima do Sul, durante uma visita de entrega de obras em 2016.

O governador Reinaldo Azambuja, vem se destacando no município de Fátima do Sul e entrando para a história política como o governador que mais investiu no município até agora, lembrando que ainda falta quase 17 meses para findar o seu mandato frente ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

COMO TUDO COMEÇOU

O sonho do Polo Industrial ser instalado em Fátima do Sul, começou em julho de 2015, quando naquela oportunidade o então prefeito da época, Júnior Vasconcelos (PSDB), em uma reunião com empresários na ACIFAS, revelou que a Prefeitura Municipal adquiriu um terreno para implantação do Polo Industrial, que poderá beneficiar no mínimo 30 empresários, que desejam ampliar suas empresas, possibilitando assim a geração de emprego no município. Júnior disse que a área total do terreno e de 6 hectares, mostrando ao presentes a escritura do terreno que já estava no nome do município.