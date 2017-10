Governador participa de evento sobre Pantanal com a presença de Temer

Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, PSDB. (Foto: André Bittar/Arquivo).

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), participa do II Encontro Carta Caiman, em Miranda, onde o presidente da República, Michel Temer (PMDB), também cumprirá agenda neste sábado, dia 21.

Temer chega em Campo Grande por volta das 11 horas, horário local, com o avião presidencial na Base Aérea e de lá segue para o interior em um helicóptero. Ainda não há detalhes sobre a ida de Azambuja.

Ao meio-dia, governador, presidente e outras autoridades participam da Cerimônia de Encerramento do II Encontro Carta Caiman, que será realizado no Refúgio Ecológico Caiman, Espaço de Cultura e Tradição Pantaneira.

Segundo o Palácio Planalto, às 13 horas, o presidente almoça e às 15h30 volta para Brasília. A assessoria de comunicação da presidência havia dito que, antes de deixar o Estado, Temer poderia conceder entrevista à imprensa.

Evento - Temer deve validar acordo firmado no ano passado entre os governos de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso para a preservação do Pantanal.

Em outubro de 2016, o Pantanal “passou a ser único” para as duas administrações estaduais com a criação de grupo de trabalho para discutir ações integradas para preservar o bioma e promover o desenvolvimento econômico e social na região na planície.

O documento, chamado de Carta Caiman e assinado pelos governadores Reinaldo Azambuja (PSDB) e Pedro Taques (PDT), previa prazo de 12 meses para o planejamento das medidas.