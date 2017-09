Governador lança calendário e música alusivos aos 40 anos de MS

Imagem google

Reinaldo Azambuja (PSDB) lança, nesta quinta-feira (14), calendário de eventos culturais e música alusivos aos 40 anos de Mato Grosso do Sul. Evento com o governador terá a presença do violeiro Almir Sater, a partir das 19h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

“No Coração do Brasil”, composição inédita do instrumentista sul-mato-grossense, foi adotada pela SECC (Secretaria de Cultura e Cidadania) como música oficial das celebrações que marcam a divisão e consequente criação do Estado em 11 de outubro de 1977.

Desde março, o governo estadual adotou a marca dos 40 anos durante entrega de obras de infraestrutura, habitação e segurança pública, bem como em ações culturais como o Festival de Inverno de Bonito.