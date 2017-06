Governador atende vereadores e equipe da AGESUL está recuperando as estradas de Glória de Dourados

Vereadores Sacolão e Miltinho ladeoados da equipe da AGESUL e Grente Municipal de Obras Sidnei thomaz - Foto Adauto Dias / glorianews

A pedido dos Vereadores Carmo Felismino da Silva (Sacolão) PV e Milton Cesar Gomes PP, chegaram nesta sexta feira 16, uma equipe da AGESUL - Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos para realizar parte da recuperação das estradas vicinais que se encontram com pontos críticos e danificados devido as fortes chuvas que caíram nos últimos meses em Glória de Dourados MS.

O pedido foi através de indicações de Nº 023/2017 de 24 de Fevereiro apresentada pelos vereadores Carmo Felismino e Milton Cesar, endereçadas ao Governador de Mato Groso do Sul Reinaldo Azambuja PSDB, bem como ao Deputado Estadual Renato Câmara PMDB, Deputado Estadual Onevan de Matos PSDB, e aprovadas por unanimidade na Câmara Municipal, solicitando com urgência uma equipe com maquinários para auxiliar na recuperação das estradas vicinais do município.

A equipe do glorianews conversou com os dois vereadores e também com o Gerente Municipal de Obras Sidnei Thomaz, na qual estavam elaborando a programação e locais do inicio desta operação de recuperação das estradas rurais, e após consulta ao Prefeito Aristeu Pereira Nantes, definiram que i inicio dos trabalhos será neste sábado 17, na 4ª linha nascente a partir do km 05. Na seqüência a equipe estará se deslocando para a 6ª linha poente km 03 e sucessivamente nos outros pontos críticos das estradas do município que estão danificadas.

O Vereador e Presidente do legislativo gloriadouradense Miltinho ressaltou a importância desses maquinários trabalhando no município, “fizemos o pedido para o Governador e para os Deputados Renato Câmara e Onevan de Matos para nos ajudar na recuperação destes pontos mais críticos das estradas do município, e hoje tivemos a satisfação de receber as máquinas com sua equipe que em parceria com a prefeitura, amanhã cedo já estarão trabalhando para que possamos oferecer melhores condições de transito para os moradores da zona rural, bem como o escoamento da produção rural e também o transporte escolar que é de suma importância para a população.

Ainda Miltinho,” estamos sempre conversando com o prefeito Aristeu para que, unidos legislativo e executivo, possamos correr atrás de ajuda como esta sem medir esforços e estar em busca de recursos para o desenvolvimento do município ”. Conclui Miltinho

Vereadores Sacolão e Miltinho - Foto Adauto Dias / glorianews