Gloriadouradense Ana Karla ganha prêmio destaque nacional como artista mais acessada site Palco MP3

Ana Karla, cantora e compositora com 11 anos de carreira, residente no interior do Mato Grosso do Sul em Glória de Dourados, ganha um prêmio com destaque nacional. Recebeu o prêmio "Artista mais acessado do Mato Grosso do sul" de um dos maiores sites de downloads de música do país, o Palco mp3.

O site premiou artistas do país todo em várias categorias, incluindo artistas com destaque nacional. E Ana Karla que vem se destacando no cenário da música sertaneja, mesmo sendo uma artista independente e sem um grande escritório, começou a fazer shows por outros estados em 2016, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

No site do Palco mp3, Ana Karla alcançou a marca de mais de 2 milhões de acessos em sua página em 2016 ( palcomp3.com/anakarla ) sendo premiada na segunda edição do prêmio, que é organizado pelo próprio site.

Ana Karla encerrou 2016 com shows em Bonito/MS dia 29/12, Naviraí/MS dia 30/12 e fez o réveillon na cidade de Perobal/PR próximo a Umuarama/PR.

A cantora não para por aí, está preparando um novo trabalho com músicas inéditas para este ano, mostrando a força da sua voz, musicalidade e apostando na expressão da voz feminina no mercado sertanejo.

Acompanhe mais sobre o trabalho da artista em suas redes sociais:

