GLÓRIA DE DOURADOS: Vereadores cobram providencias urgente na água que corre do Mercado do Produtor

Vereadores Milton César Gomes – PP, Carmo Felismino da Silva (Sacolão) – PV e Mauricio Marques Jesus – PSB – Foto Adauto Dias / glorianews

Os Vereadores Milton César Gomes – PP, Carmo Felismino da Silva (Sacolão) – PV e Mauricio Marques Jesus – PSB, na sessão ordinária de 24 de abril na Câmara Municipal de Glória de Dourados-MS, apresentaram e foi aprovada indicação ao Prefeito Aristeu Pereira Nantes PEN, bem como ao Gerente Municipal de Infraestrutura Sidiney Thomaz Neto paraque o Poder Executivo Municipal juntamente com gerência competente, tome as devidas providencias quanto ao escoamento de água existente no mercado do produtor.

Justificativa:

O Objetivo desta matéria é de resolver o problema vivenciado pelos moradores da região do mercado do produtor, que vem sofrendo muito com atual situação, portanto, solicitamos ao Prefeito Municipal que tome as devidas providencias para resolver esta questão. Salientamos que o espaço do mercado do produtor é utilizado pelos feirantes, e os mesmos estão reclamando desta situação.