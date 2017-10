Glória de Dourados: Vereadora reivindica por emenda de R$ 30 mil ao deputado Onevan para Maternidade

FOTO: DEMERVAL NOGUEIRA - Vereadora reivindica por emenda de R$ 30 mil ao deputado Onevan para Maternidade

A vereadora Cláudia Regina Marangoni Bom, a Cláudia Carreiro (PSDB) apresentou matéria na Câmara Municipal de Glória de Dourados, onde recorre ao deputado estadual Onevan José de Matos (PSDB), reivindicando junto ao parlamentar Sul-Mato-Grossense a viabilização de emenda parlamentar equivalente a R$ 30 mil, para atender as necessidades de aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar da Maternidade da Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória.

A vereadora tucana esclareceu que é necessária essa viabilização de recursos junto ao Estado, para que a Maternidade possa desafogar um pouco as suas finanças. Lembrou também que a Maternidade da Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória é o único hospital do município, para atender a população de quase dez mil habitantes, tanto no aspecto particular ou através do Sistema Único de Saúde (SUS), com atendimento vinte e quatro horas.

A Maternidade da Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória é uma instituição de saúde filantrópica mantida pelo Lions Club local, utilizando recursos próprios, do Município, Estado e do SUS, mas os recursos que são repassados não são suficientes para cobrir os gastos gerais do hospital filantrópico, mesmo porque é o único do município gloriadouradense e recebe uma sobrecarga de pacientes diuturnamente.

“Acreditamos na competência e no trabalho incessante do deputado estadual Onevan José de Matos, que é um baluarte do nosso partido e, com certeza, atenderá a nossa solicitação. A nossa Maternidade necessita do apoio de todos aqueles que podem e querem contribuir, mesmo porque, é o nosso único hospital com atendimento dia e noite e ainda cumpre a função de um pronto socorro, pois, o serviço público municipal não dispõe desse trabalho”, completa a vereadora.