Glória de Dourados tem novo comando, ele vem do DOF e Major que comandava volta também para o DOF

Foto: Eliton Santos / Impacto News - Major Jota Roberto no momento da troca de comando

A 2ª CIA da Policia Militar que abrange os municípios de Glória de Dourados, Jateí, Deodápolis e Novo Horizonte do Sul agora está sob novo comando. Foi realizado na manhã desta quinta (22) na UEMS a troca de comando que contou com a presença de Prefeitos da região e diversas autoridades, entre estes ainda o Coronel Wellington Luiz que comanda do 16º BPM da Policia Militar.

O Major J. Roberto novamente estará no DOF (Departamento de Operações de Fronteira). A 2ª CIA conta agora com o Capitão Custódio.



Major retornou ao DOF, grupo de elite do MS

Em entrevista, o Major que nasceu em Glória de Dourados destacou a ‘honra’ de ter comandando a PM em sua ‘Terra Natal’. “...foram 18 meses de bastante trabalho e acredito que conseguimos aproximar mais ainda a comunidade escolar da Policia Militar e com isso agregamos todas a comunidade. Foi uma satisfação muito grande ter servido nesta área. Como eu já disse, tive a honra de trabalhar na minha terra natal. Eu sempre tive esta vontade e o Coronel Wellington me proporcionou esta realização. Eu estou muito feliz, pois estou retornando ao DOF, que é uma unidade referência, não só no estado mas em todo o território nacional!” destacou o Major J. Roberto.



Capitão Custódio ao receber o comando da 2ªCIA

Para o Capitão Custódio, que veio do DOF, assumir a 2ª CIA é uma grande responsabilidade pelos trabalhos já desenvolvidos junto a comunidade. “Desde segunda feira o Major J. Roberto já nos recebeu ali no Pelotão da 2ª CIA aqui em Glória e nos passou toda a situação das características e peculiaridades das cidades abrangidas aqui pele pelotão. Esta transição é muito importante, pois possibilita a continuidade das ações. Estive em uma palestra com ele em Angélica sobre o combate ao trabalho infantil e todo este contato é de grande importância para o inicio deste novo comando. Já conheço a região, pois no DOF sempre passava por aqui e eu conheço relativamente bem toda a região e a frente da 2ª CIA acredito que estou preparado para mais este desafio!” destacou o Capitão Custódio.



Márcio Teles relembrou época de estudos do

Major J. Roberto.

Márcio Teles, Presidente do Legislativo em Deodápolis, representou além da Câmara Municipal o Prefeito Valdir Sartor. Márcio abrilhantou o evento contando parte da história do Major que estudou todo o ensino regular na Escola Estadual Lagoa Bonita. “Esta é uma história que poucos conhecem. O Major J. Roberto estou na Escola Estadual de Lagoa Bonita e sempre foi um aluno exemplar. Por isso crianças, estudem. Vocês são o futuro da nossa nação e o Major J. Roberto é prova de que disciplina, dedicação e força de vontade nos estudos podem te levar aonde os seus sonhos almejam. Estudem!” destacou Márcio Teles que ainda parabenizou a atuação do Major a frente da 2ª CIA.



O Presidente da Câmara ainda desejou boas vindas ao novo comandante e destacou a parceria entre os poderes Executivo e Legislativo com a Policia Militar. “Seja bem vindo Capitão e saiba que estamos a disposição. Caminhando juntos podemos fazer muito pela nossa população!” ressaltou Márcio.