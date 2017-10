Glória de Dourados: Recém inaugurada, Praça e academia estão abandonadas e vereadores pedem melhoria

FOTO: DEMERVAL NOGUEIRA - Recém inaugurada, Praça e academia estão abandonadas e vereadores pedem melhorias

GLÓRIA DE DOURADOS - Os vereadores Milton Cesar Gomes, o Miltinho (PP) e Carmo Felismino da Silva (PV), via Poder Legislativo, com matéria aprovada por unanimidade, estão solicitando o empenho do prefeito municipal Aristeu Pereira Nantes (PEN), que proceda a diversas melhorias na praça mais recente construída em Glória de Dourados, localizada em frente ao ESF (Estratégia Saúde da Família), na Vila Industrial, poente.

Os vereadores reivindicam providências sobre, a recuperação dos aparelhos que fazem parte da academia ao ar livre, a instalação de bancos, tendo em vista que a praça não dispõe se quer de um assento e, providenciar a instalação de muretas e telas de proteção na orla da praça, visando maior segurança aos usuários e proteção ao patrimônio público.

O vereador Miltinho destaca, “o local é uma verdadeira praça de lazer, onde as pessoas aproveitam para se exercitarem na academia, entretanto, ultimamente esse esporte que promove a saúde vem se tornando a cada dia mais difícil de ser executado no local, isto devido à situação em que se encontram os aparelhos da academia”.

Carmo Felismino, o Sacolão, afirmou que “é absolutamente necessário que todos os usuários da praça colaborem na conservação do logradouro público, e que, o Poder Executivo faça os reparos necessários, preservando os bens públicos, porque, isso gera conforto e bem estar à população, principalmente aqueles que se beneficiam da praça nos momentos de laser”, pontuou o vereador.