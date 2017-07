GLÓRIA DE DOURADOS: Lions Clube realiza 'Jantar Dançante' em comemoração aos seus 100 anos

FOTO: DIVULGAÇÃO

GLÓRIA DE DOURADOS – Em comemoração aos 100 anos do Lions Internacional, o Lions Clube do município de Glória de Dourados, está realizando um “JANTAR DANÇANTE” para comemorar esse inesquecível e alusiva data.

O jantar dançante acontece no dia 29 de julho de 2017, com início às 21h e com atração principal ficando a cargo de Anderson Palópoli, o local será no Pesqueiro Duas Anas em Glória de Dourados.

O convite individual fica no valor de R$ 75 reais e para o casal no valor de R$ 150 reais.

Mais informações no fone: 9-9974-4077 – Com o Joelson.