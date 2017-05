Glória de Dourados estreia em junho na Copa Morena de Futsal

FOTO: DIVULGAÇÃO

Começa dia 19 de maio, a 39ª edição da Copa Morena de Futsal e a equipe de Glória de Dourados tem estreia marcada para o dia 2 de junho, às 19h30 contra o Dois de Maio, de Sidrolândia. A partida acontece no Ginásio Municipal Ulisses Guimarães, em Dourados (MS). No dia de 3 junho, às 9h30 Glória de Dourados enfrenta o DMG, de Dourados e às 19h30 os glóriadouradenses enfrentam o Objetivo, de Maracaju.

Glória de Dourados está no Grupo M da Copa Morena com sede em Dourados. O grupo conta ainda com as equipes DMG (Dourados), Objetivo (Maracaju) e Dois de Maio (Sidrolândia).

Glória de Dourados tem dois títulos da Copa Morena, em 1988 diante do Santa Clara, de Campo Grande e em 1990, diante do Coxim.

O Gazeta do Dia vai acompanhar a trajetória da equipe glóriadouradense na competição estadual.

Copa Morena

Em 2017 a Copa Morena será disputada por 64 equipes, dividida em 16 grupos. Como a competição passou a ser federada, os 4 melhores colocados da copa conquistam vaga na divisão especial do Campeonato Estadual de Futsal. Este torneio é o principal caminho para os clubes de Mato Grosso do Sul chegarem ao cenário nacional, como Taça Brasil de Futsal, Liga Centro-Oeste e Campeonato Brasileiro.