GLÓRIA DE DOURADOS: Escola leva alunos que fazem parte de projeto para passeios turísticos em Bonito

GLÓRIA DE DOURADOS - No dia 25 de setembro, a Escola Estadual Profª Eufrosina Pinto da cidade de Glória de Dourados, proporcionou aos alunos do 2º ano do Ensino Médio uma viagem à Bonito - MS.

O passeio foi uma das etapas do projeto “Conhecendo as Riquezas Naturais e o Ecoturismo do MS” em comemoração aos 40 anos do nosso Estado, orientado pela professora Daiane Apª C. Matias com a colaboração dos professores Rosaní Espindola Penze, Jociane Antunes, Sandra Maria da Silva, Marciel Gomes, Janaína Carla da Silva com apoio da direção e coordenação pedagógica.

O projeto contou com uma viagem a Bonito, tendo como objetivo a visitação em pontos turísticos do município e gravação de um vídeo da dança típica do nosso estado Siriri que será apresentada a toda comunidade escolar.