GLÓRIA DE DOURADOS: Aristeu fala das dificuldades e conquistas e apoio do povo nos 38 dias de mandat

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Aristeu com secretário de governo Riccieri Doreto Schiave

GLÓRIA DE DOURADOS – O prefeito do município de Glória de Dourados, Aristeu Nantes (PEN), destacou as dificuldades que o município se encontra e também das conquistas e avanços nesses 38 dias a frente da prefeitura municipal.

Aristeu Nantes agradeceu também a compreensão de toda a população que tem o visitado diariamente em seu gabinete, e tem entendido a situação “Todo começo é um pouco complicado, estamos gatinhando aqui na prefeitura e o povo que vem nos visitar, está entendendo a nossa situação”, enfatizou Aristeu.

Segundo o prefeito Aristeu Nantes, a equipe de secretários está emprenhada em prestar ao máximo o apoio a população de Glória de Dourados “Quero aproveitar para agradecer todo nosso secretariado e funcionários que não estão medindo esforços para me ajudar a tocar a máquina, são funcionários que estão aqui a muito tempo e não podemos misturar a competência de cada um com política, aqui não perseguimos ninguém, se o profissional é experiência e capacitado, não podemos perder essa experiência que eles tem e vai nos ajudar em muito na nossa administração”, relatou ele.

EXPOGLÓRIA 2017

Perguntado pelo Fátima News, sobre a Expoglória, o prefeito foi direto, “Já estamos na medida do possível, nos empenhando para que o evento que é tradicional em nosso município aconteça este ano também. Sabemos das dificuldades financeiras que todos os município do nosso Estado está passando, mas vamos com a ajuda do povo e de Deus, fazer do nosso jeito a nossa Expoglória”, garantiu Aristeu.

ATERRO SANITÁRIO E PRESIDÊNCIA DO CIDECO

Aristeu Nantes assumiu recentemente a presidência do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia o “CIDECO”, em junto com os demais prefeitos naquela oportunidade, garantiu que esta na hora de colocar para funcionar o aterro Sanitário que fica no localizado no município, e essa parceria entre os cincos municípios fortalece ainda mais a união dos prefeitos que buscam os mesmos objetivos que é fazer o Município crescer e coloca-lo de volta entre os mais pujantes. Aristeu disse ainda que a próxima reunião será para abrir licitação para as empresas interessadas em administrar o aterro sanitário.

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE

Aristeu entregou nas mãos da Governadora em exercício o pedido da reforma do Ginásio de esporte Vilmar Duarte Gomes, explicando a ela em qual situação ele recebeu da antiga administração, os prédios Públicos do município, descreveu também para governadora a situação que se encontra o Polo Esportivo do Município, destacando para Rose a urgência em seu pedido, para que seu Plano de Governo na área esportiva seja iniciado o mais breve possível.

O Ginásio de Glória de Dourados está interditado a mais de 4 anos, pelo corpo de Bombeiros de Fátima do Sul, pois sua estrutura física esta comprometida e precisa urgentemente de uma reforma geral. Problemas nas arquibancadas, que estão descascadas e desfiguradas de pintura. Os vidros estão quebrados, a pintura da quadra está quase que totalmente apagada, a iluminação artificial tem várias lâmpadas queimadas, além de apresentar vários pontos com goteiras, banheiros quebrados, vestiários sem condições de uso, e a parte elétrica e esgoto que estão comprometidos.

REPASSE DE R$ 70 MIL A MATERNIDADE

O Prefeito cumpriu acordo firmado entre a Prefeitura e Maternidade nesta Terça Feira 31 de janeiro de 2017. O Prefeito efetuou o repasse de 70 mil reais para a Maternidade Nossa Senhora da Glória, como foi combinado entre a Diretoria da entidade e o Município. Hoje o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Glória recebe recursos do Governo Estadual, Governo Federal e do Município.

CASAS POPULARES – MAIS 50

O prefeito destaca ainda que além do subsídio ao financiamento o governo do Estado e o Município irá investir na infra-estrutura do acesso ao empreendimento. Com a doação da área para a construção das moradias. Os Municípios garantem parceria com o governo Estadual, e a tão sonhada casa própria para as famílias que possuem capacidade de financiamento. Para participar basta acessar o site www.agehab.ms.gov.br e cadastrar os seus dados no sistema de Inscrição Compartilhada da casa própria ou procurar a Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura. Após optar pelo financiamento no site, deverá procurar a Prefeitura para oficializar a inscrição.