GLÓRIA DE DOURADOS: Aristeu é empossado presidente Junta Militar e entrega Certificado de Dispensa

Em solenidade ocorrida na manhã desta quinta-feira 16/03/2017 no gabinete do prefeito, o Exército Brasileiro de Dourados empossou Aristeu como presidente da Junta de Serviço Militar (JSM) do município.

Com a presença da comitiva de autoridades militares do setor de recrutamento, o prefeito assinou termo de posse após realizar juramento à bandeira, prometendo enredar esforços para que os deveres do Serviço Militar possam ir ao encontro da cidadania.

Após receber das mãos do capitão Clair Itamar Dondé o Guia de Presidente da Junta Militar, o prefeito falou sobre a cerimônia. “Muito me honra o cargo ao qual eu sou investido agora. Quero deixar claro que a administração será parceira em todas as ações referentes à sua competência em relação à Junta Militar”, disse.

Cabe à administração todo o apoio estrutural e a cedência de funcionários para compor o quadro da JSM.

A solenidade de entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação foi realizado ao lado da prefeitura municipal de Gloria de Dourados.

Dispensados da prestação do Serviço Militar inicial, por força de disposição legal e consciente dos deveres que a constituição impõe a todos os brasileiros para com a defesa nacional, foi entoado o Hino Nacional, dando seguimento à cerimônia os jovens ouviram a saudação realizado pelo capitão Clair Itamar Dondé destacando a importância do documento ao cidadão que cumpri o devido dever de se colocar a disposição da nação. Após o juramento da Bandeira, 19 jovens cidadãos da classe do ano de 1998 e anteriores receberam o documento de CDI através de representantes municipais.

Participaram da solenidade o capitão Clair Itamar Dondé, segundo tenente Mario Cesar Leão Correa, prefeito Aristeu,vice prefeito Fausto,padre Clarindo e o secretário da junta de Serviço Militar Enoque.

