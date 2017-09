Glória de Dourados: Aribaldo pede estudos para doações de terrenos para construção no distrito

FOTO: DEMERVAL NOGUEIRA - Vereador Aribaldo Bispo

O vereador Aribaldo Bispo dos Santos (PROS), teve matéria aprovada em sessão do Poder Legislativo gloriadouradense, onde reivindica junto ao prefeito municipal Aristeu Pereira Nantes (PEN), viabilizar estudos no sentido de efetuar doações de terrenos para a construção de casas no distrito de Guassulândia, localizado há 17 km distante da sede.

O vereador Aribaldo Bispo destacou a importância das doações de terrenos. “É de suma importância que o Poder Executivo Municipal viabilize estudos objetivando a doações de terrenos, tendo em vista que dezenas e dezenas de famílias que habitam no distrito de Guassulândia não dispõem de casa própria e, seria de bom alvitre por parte do senhor prefeito, manifestar-se a esse respeito, principalmente atendendo as famílias com rendas mais diminutas”, conclama o vereador.

Por outro lado, o vereador também teve matéria aprovada em que solicita do Executivo Municipal, que faça uma análise sobre a possibilidade de estabelecer um cronograma de trabalho para realizar a limpeza das ruas e avenidas da cidade. O vereador alertou que a cidade em toda a sua extensão necessita de cuidados especiais relativos à limpeza. “Hoje em nossa cidade já temos servidores que realizam a limpeza da Avenida principal, mas necessitamos de expandir esse trabalho para as demais ruas e avenidas”, relata Bispo.