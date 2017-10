Glória de Dourados: Aribaldo faz duras críticas ao prefeito e fala sobre descaso com Guassulândia

Foto – Demerval Nogueira - “Vereador Aribaldo Bispo critica administração por abandono a Guassulândia”

O Vereador Aribaldo Bispo dos Santos (PROS) denunciou na tribuna da Câmara Municipal de Glória de Dourados, o descaso da administração municipal com relação ao distrito de Guassulândia. Em sua fala o vereador esclareceu vários aspectos que assolam o único distrito de Glória de Dourados.

O distrito de Guassulândia foi criado através da Lei nº 3.732, de 4 de junho de 1976 e está distante da sede do município em aproximadamente, 17 quilômetros.

Aribaldo Bispo esclareceu que a iluminação pública do distrito guassulandense é uma calamidade. “Eu já indiquei, já requeri, já falei pessoalmente e, o tempo passou e continua passando e a situação da precária iluminação pública de Guassulândia continua do mesmo jeito”, disse o vereador.

Aribaldo disse que é um verdadeiro descaso, “é uma irresponsabilidade do prefeito Aristeu Pereira Nantes e do gerente municipal da Gerência Municipal de Obras e Serviços Urbanos (GEOP), Sidiney Thomaz Neto, com o nosso único distrito”, disparou Bispo.

O edil descreveu que Guassulândia parece estar à margem do processo administrativo. Disse que muitas obras precisam ser realizadas no distrito, mas que, por enquanto, está neutralizada pela irresponsabilidade do Poder Público Municipal. “Nós, na condição de representantes da população gloriadouradense, somos a verdadeira caixa de ressonância e tudo explode no colo do vereador, que convive diariamente no seio da coletividade”.

“Nós estamos aqui na Câmara Municipal, não para fazer oposição ou ficar criticando um ou outro, porem, chega um determinado momento em que, investido em um cargo eletivo, representando a população gloriadouradense neste Poder Constituído, acaba perdendo a paciência com a morosidade e o descaso com as nossas reivindicações”, finaliza Aribaldo Bispo.