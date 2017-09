Giroto recebeu titulo de Cidadão Deodapolense durante sessão do Legislativo em Deodápolis

FOTO: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS

Edson Giroto recebeu na noite desta terça, 05 de setembro, o titulo de cidadão Deodapolensse durante sessão do Poder Legislativo. O ex-secretário de obras do estado esteve pessoalmente no plenário da Câmara. Ao receber o titulo, Giroto falou de sua satisfação ao receber a homenagem e destacou o seu compromisso com a população de Deodápolis.

"É uma grande honra receber este titulo! Deodápolis é uma casa de amigos e aqui me sinto feliz por saber que este municipio tem pessoas comprometidas com o bem estar de toda a população!" destacou Giroto.

Todos os Vereadores parabenizaram Giroto pelo titulo e lembraram da atuação do mesmo na época em que esteve ao lado do ex-governador André Pucinelli como gestor do setor de obras. "Este titulo foi outorgado em 2011 e pra nós é motivo de muita alegria poder entregar este titulo. Não por ser o nosso amigo, mais por reconhecimento por todos os serviços prestados a Deodápolis e que foram viabilizados por você. Nos recordamos aqui, por exemplo, daquela obra na saída para Glória. Se fosse para esperar da forma burocrática, demoraria muito, e naquela época, de prontidão você atendeu Deodápolis. E isso continua até hoje. Basta ligar que você nos atende. Você, mesmo sem mandato, continua trabalhando pelo nosso povo. Este titulo representa a gratidão de toda a nossa população a você que honra o Mato Grosso do Sul e por isso, reafirmo, sempre seremos amigos. Depois destes 6 anos tenho a honra de entregar este titulo!" destacou o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles.

O Prefeito de Deodápolis, Valdir Sartor, que também esteve no plenário durante a sessão, parabenizou o ex-secretário pelo titulo recebido. "Deodápolis reconhece através deste titulo tudo o que foi feito em beneficio da nossa população. O Giroto sempre trabalhou e lutou por todos os municipios de nosso estado e aqui em nossa cidade, vemos que o compromisso com o nosso povo foi ainda maior. Prova disso, é aquela obra que deu o acesso digno as comunidades de Porto Vilma e Vila União. O asfalto chegou naquele trecho de quase 15km e em nome de toda a nossa população, destacamos aqui o nosso reconhecimento e os nossos agradecimentos por tamanho empenho!" frisou Sartor.