Gasolina fica mais barata e litro pode ser encontrado a R$ 3,25 na Capital

Preço da gasolina caiu para R$ 3,25 em posto da Capital (Foto: Alcides Neto)

A combinação entre queda do valor da gasolina nas refinarias, retração do consumo e concorrência refletiu, de modo significativo, nos preços do combustível nos postos da Capital. O consumidor pode encontrar o produto por menos de R$ 3,30 em diversos estabelecimentos. O custo mínimo verificado pelo Campo Grande News foi de R$ 3,259.

Comparado com o menor valor informado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) há uma semana, o preço mínimo atual apresenta redução de 4,03% – entre os dias 28 de maio e 03 deste mês, a ANP verificou que o custo mínimo era R$ 3,396.

Em números absolutos, são R$ 0,13 a menos por litro do combustível. Para encher um tanque de carro de 50 litros, a economia é de R$ 6,5.

Na Capital, diversos postos estão praticando o preço de R$ 3,29. Mas é possível, com alguma pesquisa, verificar valores ainda menores. Segundo apurado pelo Campo Grande News, a gasolina é vendida por R$ 3,259 em posto da Rua Marechal Rondon, próximo à avenida Ernesto Geisel.

O combustível também está mais em conta em posto do Coophavila I, na rotatória onde tem início a avenida Tiradentes. No local, a gasolina custa R$ 3,269.

Fatores – A redução do preço da gasolina se relaciona a fatores diversos. O mais recente corresponde à redução de 5,4% do preço do combustível nas refinarias, conforme comunidado da Petrobras no dia 25 do mês passado.

Além disso, de acordo com o setor varejista de combustíveis, a redução do preço da gasolina também se relaciona à concorrência entre os postos. Desde o fim do mês passado, os estabelecimentos começaram a diminuir seus valores, causando efeito cascata de barateamento da gasolina no mercado da Capital.

Outro fator é o esfriamento do consumo. “As pessoas estão abastecendo bem menos”, observou o frentista de um posto. No geral, em todo o País, foram consumidos 1,159 bilhão de litros de combustíveis a menos na comparação entre os quatro primeiros meses deste ano (42,947bilhões de litros) e mesmo período do ano passado (44,107 bilhões de litros), de acordo com a ANP.

Paridade

Gasolina e etanol – O comportamento dos preços pode estimular o consumidor a migrar para a gasolina. O etanol é economicamente viável quando seu preço corresponde a menos de 70% do valor da gasolina.

No entanto, conforme o levantamento da ANP da semana passada, o custo médio do etanol (R$ 2,964) corresponde a 86,31% do valor médio da gasolina (R$ 3,434) em Campo Grande.