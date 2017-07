Gasolina chega a R$ 3,07, mas preços baixos deve durar por poucos dias

Depois da reportagem publicada ontem (dia 3) sobre o preço da gasolina a R$ 3,19, leitores do Campo Grande News informaram que é possível encontrar o litro do combustível por até R$ 3,07 em bairros da Capital. Só que os preços baixos não vão durar por muito tempo.

Isso porque a Petrobras anunciou no fim da tarde de ontem que vai aumentar os preços dos combustíveis nas refinarias. A gasolina ficará em média 1,8% mais cara e o óleo diesel, 2,7%. O motivo do aumento não foi informado pela estatal.

O reajuste acontece três dias depois de a própria Petrobras ter baixado o preço da gasolina em 5,9% e do diesel em 4,8% na sexta-feira (30), devido a redução na pauta fiscal, que é o valor usado como referência para a tributação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Com isso, quem quiser aproveitar, pode encontrar o litro da gasolina sendo vendida a R$ 3,09, no posto Vitória, localizado na avenida Euler de Azevedo, depois da avenida Tamandaré. Na avenida Presidente Vargas, há um posto que comercializa o litro do combustível a R$ 3,16.

Também na Euler de Azevedo, dois postos um da bandeira Shell e outro Petrobras, vendem o litro a R$ 3,09. Mais na região central, no posto da rua Arthur Jorge, próximo a avenida Rachid Neder, a gasolina é vendida a R$ 3,22.

Porém, é preciso ficar atento as valores, já que alguns estabelecimentos baixam os preços, mas aceitam pagamento apenas em dinheiro. No cartão de crédito, o valor pode aumentar até R$ 0,30.